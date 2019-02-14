قرار حكم الفيديو يمنح الريال فوزا على أياكس

2019/02/14 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس هز ماركو أسينسيو الشباك قرب النهاية ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على مستضيفه أياكس، الذي سيتحسر من قرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لحامل اللقب في الشوط الثاني قبل أن يدرك حكيم زياش تعادلا مستحقا لأياكس الذي […]

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