2019/02/14 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البريكست العسير يلوح في الأفق في انتظار مقترحات بريطانية قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر من بريطانيا أن تقدم مقترحات محددة لتجاوز المأزق بشأن خروجها من الاتحاد.وكان توسك يتحدث بعد اجتماع في وقت سابق مع ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست.وقال في تغريدة على تويتر "الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر مقترحات ملموسة وواقعية من لندن بشأن كيفية تجاوز مأزق البريكست".

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