مجلس النواب الأمريكي يوافق على قرار بوقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

2019/02/14 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء على قرار ينهي الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن مع سعي كثير من النواب للضغط على الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه المملكة.غير أن التصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي […]

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