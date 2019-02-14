انتعاش الواقع الاقتصادي للمواطنين في اهوار ذي قار

2019/02/14 | 08:00

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وكالات:

اعلن قائم مقام قضاء الجبايش التابع الى محافظة ذي قار عبد الكاظم ملك الموسوي اليوم الاربعاء عن تحقيق انتعاش اقتصادي للسكان المحليين في مناطق الاهوار بعد تصاعد وتيرة قطاع السياحة

وكالات:اعلن قائم مقام قضاء الجبايش التابع الى محافظة ذي قار عبد الكاظم ملك الموسوي اليوم الاربعاء عن تحقيق انتعاش اقتصادي للسكان المحليين في مناطق الاهوار بعد تصاعد وتيرة قطاع السياحة على خلفية تحسن اطلاقات المياه وارتفاع مناسيب المياه في المسطحات المائية.وقال الموسوي للمربد، ان عجلة السياحة حركت الواقع الاقتصادي لكثير من المهن اضافة الى الحركة التجارية مع وجود تطلعات بزيادة اعداد السياح من مختلف المحافظات العراقية والاجانب للاهوار خلال الايام القليلة المقبلة مع تحسن الاجواء في فصل الربيع والذي يعتبر موسما سياحيا مهما لاهالي القضاء.المصدر: المربد

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