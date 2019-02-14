رغم الضغوط عليها، المفوضية الأوربية تضع السعودية في القائمة السوداء

2019/02/14 | 08:11

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بغداد- العراق اليوم:

قالت المفوضية الأوروبية، إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدو...





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