في ظل عبد المهدي .. فساد لوزارة التجارة يتجاوز 133 مليون دولار

2019/02/14 | 08:11

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة التجارة توقيع عقدين احتكاريين مع شركة الاتحاد الصناعات الغذائية غ...





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