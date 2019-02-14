ريال مدريد يتغلب على أياكس الهولندي بأبطال أوروبا

2019/02/14 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأفلت فريق ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، من فخ مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، وتغلب عليه بهدفين لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.قدم أياكس شوط أول رائع، وشكل فيه خطورة كبيرة على مرمى الريال الذي ظهر متراجعاً بشكل كبير أمام هجوم قوي من أصحاب الأرض.وأنقذت تقنية الفيديو ريال مدريد من هدف التقدم لأياكس بعد أن احتسبها الحكم تسلل على لاعب متداخل مع حارس الريال ليلغي تقدم أياكس.في الشوط الثاني، استمر الإبداع من أياكس، ولكن ظهرت خبرة الريال في مثل هذه المباريات الكبرى.تقدم الريال عن طريق الفرنسي كريم ينزيما في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.وعاد المغربي حكيم زيياش ليتعادل لأياكس في الدقيقة 75 من زمن المباراة.ولكن خبرة المدريديين حضرت لتحسم المباراة بهدف ثان عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 87 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، أصبح من الصعب تأهل أياكس، ولكنه ليس مستحيل، حيث لابد وأن يحقق أياكس الفوز في مباراة الإياب على ملعب "بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد بفارق هدفين أو أكثر ليتأهل لربع النهائي.

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