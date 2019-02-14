اندلاع حريق كبير في منطقة عويريج

2019/02/14 | 08:27

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني ، الخميس 14 شباط 2019، بأندلاع حريق كبير في منطقة عويريج جنوبي بغداد.

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