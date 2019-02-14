2019/02/14 | 08:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
واوض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اندلاع حريق كبير في منطقة عويريج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
افاد مصدر امني ، الخميس 14 شباط 2019، بأندلاع حريق كبير في منطقة عويريج جنوبي بغداد.
واوض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اندلاع حريق كبير في منطقة عويريج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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