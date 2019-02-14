قوائم باسماء المشمولين بقانو السجناء السياسيين لمحافظة ذي قار ضمن وجبتي الخامس والعشرون والسادس والعشرون

2019/02/14 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين عن اسماء المشمولين بقانون المؤسسة للوجبة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين عن اسماء المشمولين بقانون المؤسسة للوجبة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون .

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