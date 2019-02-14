بحضور الشيخ محمد مهدي الناصري ... أنعقاد الجلسة الـ96 لمنتدى الحوار القرآني في ذي قار (مصور)

2019/02/14 | 08:32

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وكالات:

أقام منتدى الحوار القرآني مساء السبت 2/2/2019 جلسته السادسة والتسعين ضمن برنامجه النصف شهري على قاعة نقابة المعلمين/ ذي قار، بحضور حجة الإسلام الشيخ محمد مهدي الناصري.





وكالات:أقام منتدى الحوار القرآني مساء السبت 2/2/2019 جلسته السادسة والتسعين ضمن برنامجه النصف شهري على قاعة نقابة المعلمين/ ذي قار، بحضور حجة الإسلام الشيخ محمد مهدي الناصري.وشهدت الجلسة استضافة الباحث المغترب الدكتور قصي فاخر الموسوي عن بحثه الموسوم (السجود بين المفهوم والمصداق) متطرقا إلى كيفية سجود العاقل وغير العاقل، ومشيرا إلى ان وحدة مفهوم السجود هي تعطيل الإرادة الذاتية من قبل القائم بفعل السجود أمام جهة ثانية والقبول بما تقرره تلك الجهة ولها مصاديق عدة.

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