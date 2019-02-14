2019/02/14 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأفاد مصدران عسكريان عراقيان، أمس الأربعاء، بأن قوات مشتركة قتلت 4 من عناصر تنظيم "داعش" ، بعد محاصرتهم بعملية أمنية جنوب غربي الموصل، وتحرير 30 مدنياً في عملية أخرى بمحافظة صلاح الدين.وقال الملازم أول في الجيش العراقي علاء عثمان في تصريح صحفي إن "قوة مشتركة من شرطة نينوى، والجيش العراقي نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية تشير لوجود مسلحين من داعش مختبئين بأنفاق في جبال باخيرة جنوب غربي الموصل".وأوضح عثمان أن "القوة الامنية طوقت مكان تواجد مسلحي داعش، وتبادلت معهم إطلاق النار، وتمكنت من قتل ثلاثة، فيما فجر الرابع والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه داخل النفق، دون أن يودي لإصابات بين عناصر قوات الأمن".وفي محافظة صلاح الدين، قال مصدر عسكري آخر، إن "قوات مشتركة حررت 30 مدنياً، بعد محاصرتهم من قبل مسلحي داعش في سلسلة جبال مكحول بالمحافظة".من جهته بين النقيب سعد محمد في تصريحات صحفية أن "مسلحي داعش تمكنوا من محاصرة نحو 30 مدنياً في سلسلة جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين".وأوضح محمد أن "عناصر داعش حاولوا اختطاف المدنيين، لكن قوات الأمن العراقية وصلت في الوقت المناسب إلى المكان وتبادلت إطلاق النار معهم"، لافتاً إلى أن "المسلحين فروا إلى عمق المنطقة الجبلية".وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 من "داعش" وتحرير 30 مدنياً بالموصل وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 من "داعش" وتحرير 30 مدنياً بالموصل وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).