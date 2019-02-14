الحشد الشعبي يوضح حقيقة سيطرة البيشمركة على طريق طوزخورماتو-كفري

2019/02/14 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح الحشد الشعبي محور الشمال، الخميس، ان القوات الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية تسيطر على الطريق الدولي والجانبي في طوز خورماتو – كفري باتجاه الشمال، لافتاً الى ان هناك محاولة (جس نبض) من قبل البيشمركة لاثارة الشارع في تلك المناطق.وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي/ محور الشمالي علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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