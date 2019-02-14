المالية النيابية: مايحدث داخل وزارة النفط هو عالم متشعب ومافيات

2019/02/14 | 08:42

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بغداد- العراق اليوم:

بين عضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي، ان وزارة النفط ليس لديها اية شفافية ومايحدث داخل ...





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