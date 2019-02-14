الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار للمرة الأولى

2019/02/14 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتصاد ,

2019/02/14 10:29

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بغداد- العراق اليوم:

تجاوز الدين العام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق 22 تريليون دولار، الأمر الذي اعتبره خبراء دليلا على أن البلاد تسير في مسار مالي غير مستدام يمكن أن يعرض الأمن الاقتصادي لكل أمريكي للخطر.



وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام للولايات المتحدة بلغ 22.012 تريليون دولار، بزيادة قدرها 30 مليار دولار عن الشهر الفائت.



وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الدين الأمريكي ارتفع بوتيرة أسرع بعد تمرير قانون ضريبي، قبل أكثر من عام كلف اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار، والذي تضمن تخفيضات شديدة في الضرائب، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد بتنفيذها.



إضافة لذلك فإن جهود الكونغرس لزيادة الإنفاق على البرامج المحلية والعسكرية، أضافت ديونا بأكثر من تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية وحدها.



ويرى مايكل بيترسون الرئيس التنفيذي لـ”بيتر جي بيترسون”، وهي مؤسسة غير حزبية تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، أن “الوصول إلى هذه النقطة المؤسفة بهذه السرعة هو أحدث علامة على أن وضعنا المالي ليس فقط غير قابل للتحمل بل يتفاقم بشكل متسارع

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