الكمارك تضبط مخدرات في مركز الشيب الحدودي

2019/02/14 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك الشيب ،اليوم الخميس ، وبالتعاون مع شرطة الكمارك كمية ٣٠٠ غرام مواد مخدرة (حشيشة وترياق وسائل الترياق) بحوزة مسافر ايراني الجنسية حاول إدخالها للبلد.

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