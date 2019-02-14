2019/02/14 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجو ألا تكون لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب الموقر قد أتخذت قرارا ما بشأن اختيار الشاعر المؤهل لكتابة (النشيد الوطني) الجديد وباختيار المطرب الخاص بأداء هذا النشيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النشيد الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النشيد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).