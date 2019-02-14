حسابات في إنستغرام تفقد ملايين المتابعين فجأة!

2019/02/14 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعترف تطبيق إنستغرام، الأربعاء، بوجود مشكلة في خدمته أدت لفقدان العديد من الحسابات، ومن بينها حسابات شهيرة، لملايين المتابعين بشكل مفاجئ.

تطبيق إنستغرام كتب عبر تويتر قائلا "نعلم بوجود مشكلة أدت لتغيير في حساب عدد المتابعين لعدد من الحسابات، نعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".وبحسب موقع "ذا فيرج" فقدت حسابات مشاهير على إنستغرام مثل، سيلينا غوميز وآريانا غراندي، ملايين المتابعين بالفعل.كان إنستغرام قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن نيته إزالة الملايين من الحسابات الزائفة، وهو ما تعتقد بعض المواقع المتخصصة أنه السبب وراء الخلل الحالي.انتهى

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