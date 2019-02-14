2019/02/14 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..واصل طيران تحالف النظام السعودي عدوانه على اليمن مستهدفا بست غارات الأحياء السكنية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني يمني قوله إن “غارات العدوان التي استهدفت مناطق متفرقة بصرواح خلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين” مشيرا إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بعشرات القذائف مديرية صرواح.وكان ثمانية صيادين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الكيان السعودي يستهدف الإحياء السكنية في مأرب alansaar.

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