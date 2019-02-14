صور .. دخول قوة من مكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الوطني الى كركوك

2019/02/14 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداول ناشطون وصفحات موالية للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك يوم الخميس صورا لقوة من جهاز مكافحة الارهاب التابعة للحزب بقيادة لاهور شيخ جنكي قادمة من السليمانية قد دخلت المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وبحسب الصفحات المقربة من الاتحاد الوطني فإن تلك القوة قد دخلت الى كركوك في الساعات الاولى من صباح اليوم وتمركزت في قاعدة K.1"" الى جانب القوات العراقية.

الى ذلك علق مدونون كورد على تلك الصور بالقول ان تلك القوة عددها صغير وعودتها ليست جديرة لخلو العربات والناقلات التي يستقلها افرادها من علم كوردستان.

هذا ولم يتسن لشفق نيوز التأكد من تلك المعلومات.

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