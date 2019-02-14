نائبة عن صلاح الدين تقدم مقترحاً لاستغلال النفط في اعمار مناطق المحافظة

2019/02/14 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترحت النائب عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، الخميس، استغلال النفط الموجود في صلاح الدين في اعمار المناطق المدمرة جراء الارهاب في المحافظة، لافتة الى ان الحكومة مطالبة بالمجيء بالشركات الاستثمارية مقابل منحها جزء من النفط الموجود في ابار صلاح الدين.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة صلاح الدين تمتلك […]

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