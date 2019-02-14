ديلي بيست: المالكي ونجله وصهره تعاملوا مع شركة لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود امنية اميركية

2019/02/14 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة ديلي بيست الاميركية ان القضاء الاميركي يحقق حالياً في شبهات فساد بعقود أمنيّة داخل العراق تورطت بها شركة كويتية تعامل مع رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ونجله احمد وصهره ياسر.

يتبع ...........

بغداد اليوم _ بغداد

أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، استهداف الحرس الثوري الإيراني، فيما تقدم بالمواساة إلى الحكومة والشعب الإيراني.

وذكر عمار الحكيم، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "تلقينا بأسف بالغ نبأ

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن اجتماع وارسو مصيره الفشل منذ بدايته.

ووصف ظريف خلال حديثه للصحافيين، في معرض الإشارة إلى المحاولات الأميركية بهدف إقامة اجتماع "وارسو" المناوئ لإيران، بأنه &quo

بغداد اليوم - متابعة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وراء فشل محاولتين لإطلاق صواريخ إيرانية، خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين،

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