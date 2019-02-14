الشطرة تنفذ حملة واسعة لرفع التجاوزات عن الارصفة

2019/02/14 | 09:04

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية بلدية قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار اليوم عن تنفيذ حملة واسعة لرفع التجاوزات عن الارصفة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية بلدية قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار اليوم عن تنفيذ حملة واسعة لرفع التجاوزات عن الارصفة .وقال مدير بلدية الشطرة ناظم ناصر لشبكة اخبار الناصرية ، ان لجنة المتابعة في البلدية ، وبالتعاون مع لجنة رفع التجاوزات ، باشرت بحملة واسعة لرفع مخلفات الحديد والتجاوزات عن الارصفة والشوارع الرئيسية في المدينة .وبين ان الحملة التي ركزت على شارع النهر وسط المدينة ، انذرت العديد من المحال التجارية المتجاوزة ، وانها ستتواصل بالعمل وسط ترحيب كبير من المواطنين .انتهى،ت ع ح.

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