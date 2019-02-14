استقالة مدرب باراجواي بعد خمسة أشهر فقط في المنصب

2019/02/14 | 09:08

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خوان كارلوس أوسوريو مدرب منتخب باراجواي المستقيل في صورة من أرشيف رويترز

استقال خوان كارلوس أوسوريو من تدريب منتخب باراجواي لكرة القدم بعد خمسة أشهر فقط في المنصب قاد خلالها الفريق في مباراة ودية واحدة.

وعُين المدرب الكولومبي في سبتمبر أيلول بعد ثلاثة أعوام مع منتخب المكسيك وقاد فريقه الجديد للتعادل 1-1 مع جنوب افريقيا في نوفمبر تشرين الثاني.

وترددت شائعات لعدة أيام حول عدم شعوره بالسعادة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وأكد رحيله في مؤتمر صحفي في العاصمة أسونسيون.

وقال أوسوريو “أنا هنا لأبلغكم بأنني للأسف لن أستمر كمدرب لمنتخب باراجواي بعد اتفاق بالتراضي مع اتحاد باراجواي لكرة القدم ولأسباب عائلية تخصني”.

وستبحث باراجواي الآن عن مدرب بديل قبل منافسات كأس كوبا أمريكا التي تبدأ في البرازيل في يونيو حزيران.



وتلعب باراجواي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وكولومبيا وقطر.

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