من هي الدولة التي دفعت 200 مليون دولار لإفشال الحراك المدني؟

2019/02/14 | 09:13

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بغداد- العراق اليوم:

قال رئيس تحالف تمدن النائب فائق الشيخ علي إن ايران دفعت 200 مليون دولار لستة من قادة التيار المد...





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