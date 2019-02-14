رسالة إلى الحاج المجاهد الماكو منه (هادي العامري) !

2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/14 10:49

,

عدد القراءات: 102

بغداد- العراق اليوم:

شيخ المجاهدين ..



الحاج هادي العامري يگول ..البرلمان لازم يشـــرع قانون التجريم الالكتـــــروني ، والحرية مو هيچ ، والعراق البلد الوحيد اللي مابيه هيچ قانون ..الحاج ابو حسن ..



ضرب مثل بالامــــارات وگال ..



هاي الامارات ، اللي يمس الحكومة بحچاية بسيطــــــة ياكل سنتين سجن وغرامة ١٥٠ الف درهم ..صحيح كلامك حاج ..



وأشوف السنتين وهيـــــچ غرامة كلـــــش قليله بحقهم ، ولو آني حاكم الامارات ومواطن يحچـي علي ( ولو همســاً ) الا أطرو بأيدي اربع وصل واعلگــه على برج خليفه تلتيام ، وانعل ابوه لابو عرجه ..فـ يا حجي ..



حتى تگصــــــون لسان كل واحد يتطاول على مقاماتكم ، وحكوماتكم اللي انتو اختاريتوهه ، ورموزكم الدينيـــــــه ، وخطوطكم الحمراء ..



لازم تسوون مثل ماسوه الشيخ زايد للامارات ، ومثل ماسوه محمد بن راشد لدبي ..نريد ابراج ، نريد راليــات ، نريد نافورات تشتغل على صوت ام كلثوم ، نريد شوارع ثمن سايدات روحه ، وثمن سايدات جيه ..نريد خمس ملايين سائح اجنبي يجونه كل سنه ، نريد توم كروز يصور الجزء الخامس من فلم المهمه المستحيله بمدينــــة الصدر لو بالشعله ، نريد معاملاتنه تكمل واحنه ببيوتنه ، نريد مطـــــار الناصريـة مثل مطار الشارقة وأكبر ، نريد وزارات للابتسامه ، ووزارات للتدليك ..نريد جوازنه الاول عالمياً ، وتعليمنــــه الخامس عالمياً ، واستثماراتنه التاسع عالمياً ..نريد نضحك من كل گلوبنه ..



واللي يجيبكم بالطاري ويمســــكم بشعره هذا نعتبره نغل ..حجي ..



الناس تحچي من ضيم گلبهه والنار اللي بيهه ..



انت تدري غزه اللي صارلهه ٧٠ سنه محتله حالهه احسن من حالنه لو ماتدري ؟تدري خليتونــــــه نباوع عالاردن ولبنان ونحســــدهم على عيشتهم لو ماتدري ؟حاج ..



خلي الناس يحچون وينتقدون ، واحمـــــدوا الله واشكــروه ان العراقي كل قوته بس يحچي بالفيس وينتقــــــد ..



لان الفاسد والعميل والمرتشــي والسارق والقاتــــل بكل دول العالم يضربوه ١٠٠ قنـدره اضافة للبيض الفاسد ، والطماطة الخايســــــه ..



ومن ثم يحال الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل ..منقول آني ماعليةآن ييتيم

دخيلك ابو حسن !!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رسالة إلى الحاج المجاهد الماكو منه (هادي العامري) !) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رسالة إلى الحاج المجاهد الماكو منه (هادي العامري) !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).