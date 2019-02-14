حالة جوية مضطربة قادمة للعراق.. تعرف على تفاصيلها

2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى حالة مضطربة غير مستقر في العراق بدءاً من اليوم وتستمر الى الأحد المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على الفيسبوك صباح اليوم الخميس ان "الصور الجوية الملتقطة صباحا تشير الى بداية تكاثر السحب في اغلب المناطق تندفع من جهة الغرب والجنوب الغربي مرافقة لمنخفض جوي جبهوي متواجد حاليا على الشام وهذه السحب هي بدايات التأثير فقط".وبين ان "الغالب على هذا المنخفض هو الجفاف وعشوائية التاثير بسبب ضعف التبريد في طبقات الجو العليا وكذلك ستتأثر مناطق وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد بنشاط رياح جنوبية شرقية تصل هباتها الى 75 كم في الساعة" مشيرا الى ان هذه "الأجواء غير المستقرة تستمر من اليوم لغاية يوم الاحد ووتضمن غيوم وأمطار وفترات من الصحو في اغلب المدن".ولفت عطية الى ان "فرص هطول الامطار الخفيفة نهار هذا اليوم ستكون في الموصل وبادية الجنوب ومناطق متفرقة من مدن الجنوب احيانا قطرات، أما خلال المساء والليل فتشمل الامطار الخفيفة مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد اضافة الى ديالى وصلاح الدين والسماوة وباديتها".وتابع "في وقت متأخر من الليل تشمل الامطار الخفيفة مناطق من البصرة وميسان وذي قار والسماوة وواسط وهطول ثلجي متوقع في مرتفعات شمال اربيل وشرق دهوك".ونوه المتنبئ الجوي الى ان "نشاط الرياح السطحية التي تصل الى 50 كم في الساعة هذا اليوم متوقع في بغداد وواسط وعموم مدن الفرات الاوسط، وتزداد سرعة الرياح غدا الجمعة خصوصا واسط والعاصمة بغداد" مؤكدا انه لا يوجد انخفاض بدرجات الحرارة في كافة المدن".انتهى

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