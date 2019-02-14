نائب: الحكومة مطالبة بالمجيء بالشركات الاستثمارية مقابل منحها جزء من النفط الموجود في ابار صلاح الدين

2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت النائب عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، اليوم الخميس، استغلال النفط الموجود في صلاح الدين في اعمار المناطق المدمرة جراء الارهاب في المحافظة،

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