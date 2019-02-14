2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الحشد الشعبي محور الشمال، اليوم الخميس، ان القوات الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية تسيطر على الطريق الدولي والجانبي في طوز خورماتو – كفري باتجاه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسيني يكشف حقيقة سيطرة البشمركة على طريق طوزخورماتو- كفري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسيني يكشف حقيقة سيطرة البشمركة على طريق طوزخورماتو- كفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).