لندن تحذّر من سقوط مسار ستوكهولم وتتجاهل تحديد المسؤوليات

2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت بريطانيا من تضاؤل فرص تحقيق السلام في اليمن انطلاقا من اتفاقات السويد التي قادت إلى إبرامها جهود المبعوث الأممي إلى اليمن

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