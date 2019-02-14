أجندات الفصائل تفشل حوارا فلسطينيا برعاية روسية

2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفشلت حركة الجهاد الإسلامي في آخر لحظة مشروع اتفاق مصالحة فلسطينية برعاية روسية، في خطوة ربطها المراقبون بالنفوذ الإيراني على الحركة الفلسطينية

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