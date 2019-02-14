لجنة الامن النيابية تحذر من تزايد الهجمات لعناصر تنظيم داعش في محافظتين

2019/02/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جاسم الجبارة يوم الاربعاء من تزايد الهجمات لعناصر تنظيم داعش على مناطق شرق وغرب وشمال محافظة صلاح الدين والمناطق الحدودية مع محافظة كركوك والمحاذية لجبال حمرين ومكحول.

وقال الجبارة في بيان اليوم، ان "الارهابيين يتخذون تلك المناطق معقلاً لانطلاق عملياتهم الاجرامية التي تستهدف القوات الأمنية ومدنيين والتي كان اخرها تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة اشقاء واختطاف عائلتين اثناء عودتهما من كركوك شرقي قضاء العلم".

ودعا الجبارة "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي والقيادة الأمنية العليا الى الاسراع بتنفيذ عمليات استباقية ضد عناصر داعش الارهابية وقطع راس الأفعى".

وحذر من "استعادة داعش قوته وتنظيم صفوفه في ظل تواجده بالمناطق الجبلية ولاسيما حمرين ومكحول" ، مشدداً على "ضرورة التعاون بين ابناء القرى والقوات الأمنية والحشد الشعبي ودحر الاٍرهاب الداعشي".

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