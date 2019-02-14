الكشف عن خطة لتخفيض اسعار الانترنت في العراق

2019/02/14 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدت وزارة الاتصالات خطة جديدة لمراقبة التسعيرة الجديدة الخاصة

بخدمة الانترنت، فيما كشفت عن ان التخفيض سيقلل حالات تهريب السعات

عبر المنافذ.

وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح

صحفي، ان" الوزارة شكلت لجانا خاصة لتطبيق سياسة تخفيض تعرفة

الانترنت الى 25 بالمئة من سعر الاشتراك من اجل دعم الخدمة

والارتقاء بنوعيتها وملاءمتها لدخل المواطن”.واكد ان “الوزارة قامت بالتنسيق مع شركات التسويق الخاصة بالانترنت

وشركات الهاتف النقال الثلاث الموجودة في البلاد التي تمنح

الاشتراكات اليومية والاسبوعية والشهرية عبر بطاقة (السيم كارت)

للهاتف الجوال، من اجل الالتزام بالتسعيرة الجديدة مع تقديم خدمات

ذات نوعية جيدة للمواطنين ومراقبة السوق واصحاب ابراج الانترنت

والشركات بعد الاتفاق الذي اقامته الوزارة معهم”.واوضح البياتي ان “الوزارة تمتلك بنى تحتية تتمكن من خلالها من

تخفيض التسعيرة التي تفرضها على الجهات المذكورة وبالتالي سيتم

تخفيض اسعار تأجير البنى التحتية الخاصة بوزارة الاتصالات ليتم

بالمقابل تخفيض تسعيرة الخدمة للمواطنين”.واردف ان “هذا التخفيض له انعكاسات ايجابية على واقع الاتصالات

مستقبلا، ابرزها الحد من تهريب سعات الانترنت عبر المنافذ الخاصة

بتوريد هذه السعات، ويأتي كخطوة من الوزارة للتماشي ما البرنامج

الحكومي الجديد الذي يصب في مصلحة المواطن”.وذكر البياتي ان “تطبيق السياسة الجديدة تم بعد دراستها قانونيا

وفنيا بشكل مستفيض من خلال مختصين بهذا الصدد”.وافاد بان “الوزارة سبق ان وقعت في العام 2015 عقدا مع شركة (زين)

العراق للهاتف النقال يستمر لغاية العام 2022 ، تتم من خلاله اتاحة

تسويق خدمات الانترنت عبر شبكة الكابلات الضوئية الوطنية بتقنية

التي تعد الاحدث (3G) الثالث والاسرع في عالم التقنيات، وعملت من

خلال العقد على استئجار شبكة الالياف الضوئية للشركة بالتعرفة التي

تحددها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.

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