2019/02/14 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… قُتل عدد من عناصر مرتزقة السعودية, الخميس, بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات عسير.وقال مصدر عسكري, إن “مجاهدي الجيش واللجان الشعبية صدّوا تعرضاً لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع في مجازة وكبدوهم خسائر كبيرة في العديد والعتاد”.وأضاف المصدر, أن “المجاهدين نفّذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب, […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عدد من عناصر مرتزقة السعودية في عسير alansaar.

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