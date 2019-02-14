2019/02/14 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أقدمت القوات الصهيونية, على اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين شمالي مدينة طولكرم.وقال مصدر محلي, إن ” العشرات من جنود الاحتلال الصهيوني داهموا بلدة قفين شمال مدينة طولكرم وشرعوا بتفتيش المنازل والاعتداء على ساكنيها”.وأضاف المصدر, أن “الصهاينة اعتقلوا كلاً من: أمير سعيد هرشه، محمد سعيد صباح، أمين خشان، محمد سمير عمار، ربيع جمال هرشه”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصهاينة يعتقلون خمسة فلسطينيين شمالي طولكرم alansaar.

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