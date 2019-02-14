مصرع خمسة أشخاص بينهم ثلاثة امريكيين بتحطم طائرة خفيفة في كينيا

2019/02/14 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لقي خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أمريكيين مصرعهم في تحطم طائرة خفيفة بمنطقة وادي الصدع الكبير شمال غربي العاصمة الكينية نيروبي.وأوضح مصدر في الشرطة المحلية أن الطائرة ارتطمت بشجرة أثناء تنفيذ هبوط اضطراري ثم تحطمت في حقل بمقاطعة كيريشو غربي نيروبي.وأضاف المصدر أن جميع ركاب الطائرة وهم ثلاثة رجال وسيدتان، […]

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