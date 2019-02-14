مسقط وتل أبيب تواصلان إسقاط الحواجز النفسية من طريق علاقتهما

2019/02/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت سلطنة عمان وإسرائيل خطوة جديدة نحو إضفاء طابع رسمي على علاقاتهما المتنامية بسرعة والتي شهدت أبرز محطات تطوّرها مع الزيارة المفاجئة

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