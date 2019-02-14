فنانو هوليوود غاضبون… بسبب الأوسكار!

2019/02/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثار قرار للأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصور المتحركة، المسؤولة عن جوائز الأوسكار، غضبا كبيرا في أوساط فناني هوليوود، ما دفع بعضهم لمهاجمة الأكاديمية وانتقاد قرارها بشدة.الأكاديمية قررت، الاثنين، إلغاء تكريم الفائزين في 4 فئات على الهواء مباشرة عبر التلفاز، والاكتفاء بتكريمهم خلال الفواصل الإعلانية، بهدف تقليل مدة الحفل لكي لا […]

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