البابا فرنسيس يبحث مع رئيس مايكروسوفت وضع “قوانين اخلاقية” للتكنولوجيا

2019/02/14 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس التقى زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم, البابا فرنسيس, برئيس شركة مايكروسوفت براد سميث, لمناقشة أخلاقيات استخدام الذكاء الصناعي وسبل سد الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة.واعلن الفاتيكان ان رئيس عملاق التكنولوجيا العالمي وزعيم الكنيسة الكاثوليكية البالغ من العمر 81 عاما, تحدثا لنحو 30 دقيقة في مقر إقامة البابا.وجاء في بيان […]

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