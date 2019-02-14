طيران الإمارات تتفق مع إيرباص على تقليص طلبية ايه380

2019/02/14 | 09:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت طيران الإمارات يوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع إيرباص على تقليص طلبيتها الإجمالية لطائرات ايه380 من 162 إلى 123 طائرة.

وأضافت طيران الإمارات أنها وقعت اتفاقا جديدا مع إيرباص بخصوص 40 طائرة ايه330-900 و30 طائرة ايه350-900 قيمتها 21.4 مليار دولار.

طيران الإمارات أكبر مشتر للطائرة ايه380، وستتسلم 14 طائرة منها بدءا من 2019 وحتى نهاية 2021، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

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