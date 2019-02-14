وزير التخطيط يتفقد واقع الخدمات في الديوانية ويوجه بزيادة مخصصات التنمية المستدامة للمحافظة

2019/02/14 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفقد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، الواقع الخدمي في محافظة الديوانية، وجرى خلال الزيارة بحث ابرز التحديات التي تواجه عمل الحكومة المحلية، والمخصصات التي اقرتها موازنة 2019، وسبل زيادتها لإتمام المشاريع الحيوية في المحافظة.واعلن الدكتور الدليمي خلال الزيارة عن رفع مستوى ثلاث نواحي الى درجة قضاء، وهي قضاء الخورنق (ناحية غماس) سابقا ، و قضاء آل بدير وقضاء “اكد” ” ناحية الدغارة” ، لافتاً إلى ان حصة المحافظة من برنامج تنمية الاقاليم بلغت ١٤٠ مليار دينار، بالإضافة إلى ٢٠ مليار دينار لتسديد المستحقات السابقة للمقاولين، و٢٠ مليار اخرى ضمن تخصيصات البرنامج الاستثماري، و٨ مليارات دينار لدعم مشاريع التخفيف من الفقر، و٤ مليارات دينار مستحقات المحافظة من البترودولار .مبيناً ان ٧٠٪؜ من هذه التخصيصات سيتم انفاقها على المشاريع المستمرة، مقابل ٣٠٪؜ للمشاريع الجديدة، فيما وجه الدكتور نوري الدليمي بشمول أكثر من ٢٠ قرية بدعم الصندوق الإجتماعي للتنمية، وذلك بناءً على نتائج مسح التنمية الريفية في المحافظة، حيث سيساهم هذا الدعم في تطوير الاساليب الزراعية، وانشاء مصانع المواد الغذائية، وتأمين الحاجة المحلية من المحاصيل الزراعية المختلفة.وتفقد وزير التخطيط والوفد المرافق له من الملاك المتقدم في الوزارة، عدداً من المشاريع الحيوية المتلكئة، لاسيما ذات نسب الإنجاز المتقدم منها، داعياً لإستضافة الحكومة المحلية في وزارة التخطيط، لبحث هذه المشاريع بوجود الوزارات المعنية، وايجاد الحلول الناجعة لإنجازها خلال العام الجاري.لافتاً إلى ضرورة إيلاء قطاع السياحة إهتماماً خاصاً يتناسب والثروة السياحية التي تمتلكها المحافظة، مشيراً إلى أن وجود 136 موقع اثري ومرقد ديني موزعة على 125 قرية، وارتباطها بـ 18 مساراً من مسارات السكك الحديدية، يمكن له أن يكون رافداً اقتصادياً هاماً على المستوى الوطني.هذا وبحث وزير التخطيط مع الدكتور سامي الحسناوي محافظ الديوانية، ورئيس مجلسها السيد جبير الجبوري، والنائب سهام الموسوي، والسادة في الحكومة المحلية وشيوخ عشائر المحافظة وفعالياتها الاجتماعية، أهمية المساهمة الفاعلة مع دوائر وتشكيلات الوزارة لإنفاذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها التعداد العام للسكان المزمع إجراءه في الربع الأخير من عام 2020.من جهتهم أعرب السادة حكومة الديوانية المحلية وفعالياتها الإجتماعية، عن خالص تقديرهم لمبادرة وزير التخطيط بزيارة المحافظة التي تعد الثانية بمستوى الفقر بعد المثنى، مؤكدين تعاونهم الكامل مع وزارة التخطيط.

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