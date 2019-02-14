ساحل العاج ترحب باجتماع نيجيرفان البارزاني وعادل عبدالمهدي

2019/02/14 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - نيويوركعبر مندوب ساحل العاج لدى الأمم المتحدة عن ترحيبه بالاجتماع الذي جمع كلاً من رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي.ففي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي عن العراق، عبر مندوب ساحل العاج وعضو مجلس الأمن الدولي، كاكو ليو آدوم، عن ترحيبه باجتماع رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي.وقال آدوم في كلمته: "نرحب باجتماع نيجيرفان البارزاني، وعادل عبدالمهدي، خاصة وأنه جاء بعد المشاكل التي ظهرت بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بعد الاستفتاء وبسبب أوضاع كركوك".وجاءت كلمة مندوب ساحل العاج هذه خلال اجتماع حول أوضاع العراق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد مساء أمس الأربعاء 13 شباط 2019.وقدمت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، يانين هينس بلاسخارت، تقريراً إلى الاجتماع تحدث فيه عن الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان.وفي تقريرها، رحبت بلاسخارت بالتنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، مضيفة: "أدعو بغداد وأربيل إلى انتهاز هذه الفرصة للتغلب على الخلافات والتوصل إلى حل طويل الأمد لأبرز القضايا".هذا وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، قد اجتمع في السابع من شباط الجاري، في بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وأكد الجانبان على "المزيد من تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق في كل المجالات".

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