برلمانية تقدم مقترحاً لاستغلال نفط صلاح الدين في اعمارها

2019/02/14 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقترحت النائب عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، اليوم الخميس، استغلال النفط الموجود في صلاح الدين في اعمار المناطق المدمرة جراء الارهاب في المحافظة، لافتة الى ان الحكومة مطالبة بالمجيء بالشركات الاستثمارية مقابل منحها جزء من النفط الموجود في ابار صلاح الدين.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاتجاه برس" ان “محافظة صلاح الدين تمتلك مجموعة ابار نفطية في مزارعها، حيث ان تلك الابار تم اغلاقها منذ زمن ولم تتمكن اي شركة من استغلالها بسبب الاوضاع الامنية في المحافظة سابقاً”.

واضافت ان “صلاح الدين لديها ارضية مناسبة للاعمار والبناء، خاصة ان لديها اراضي مدمرة بفعل الاعمال الارهابية، اذ لاتحتاج المحافظة الى اموال من ميزانية الدولة بقدر حاجتها الى استغلال الموارد الموجودة فيها من اجل الاعمار”.

واقترحت عبد المطلب على “الحكومة المجيء بالشركات الاستثمارية لبناء المحافظة وتطوير بناها التحتية ومنحها جزء من النفط الموجود في الابار النفطية المغلقة في اراضيها بدل دفع الاموال الى تلك الشركات، وبالتالي عدم ارهاق ميزانية الدولة”.

KKK

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