ترامب يلقي كلمة بشأن فنزويلا يوم الاثنين

2019/02/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي كلمة بشأن فنزويلا في ميامي يوم الاثنين وسيعبر عن دعمه لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة الرئيس الشرعي للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقال المسؤول إن ترامب، الذي يعتزم قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه في بالم بيتش في فلوريدا، سيدلي بتصريحات بشأن فنزويلا “ومخاطر الاشتراكية” في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي.

ويحاول ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي وتسليم السلطة لجوايدو رئيس الجمعية الوطنية.

واعترفت معظم البلدان الغربية بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا لكن حكومة مادورو الاشتراكية ما زالت تحتفظ بدعم روسيا والصين كما تسيطر أيضا على مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش.

وأرسلت الحكومة الأمريكية إمدادات غذائية وطبية إلى حدود كولومبيا مع فنزويلا وقال ترامب “يلقى الشعب معاملة سيئة للغاية ومن المؤسف أن نشهد ذلك لا سيما أننا قريبون جدا”.

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