الحرب على داعش في سوريا تقترب من

2019/02/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً لمارتن شلوف بعنوان "نهاية اللعبة - عائلات داعش يفرون من باغوز في شرقي سوريا، آخر معاقل التنظيم".

وقال كاتب التقرير إن القصف المستمر على قرية باغوز، آخر معاقل داعش في شرقي سوريا، يتعرض لوابل من القذائف دفع الكثير من عائلات التنظيم إلى الهروب منها".وأضاف أنه "لم يتبق في باغوز إلا 500 شخص وأغلبيتهم من المقاتلين الذين يرفضون مغادرة هذه البقعة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها كليومترين مربعين، "مشيراً إلى أنها "ضمت أكثر من تسعة آلاف في السابق".ونقل كاتب المقال عن أبو أحمد الراوي {35 عاما} الذي استطاع الفرار من باغوز قوله إنه "لم يكن هناك أي مجال للخروج من باغوز".وأضاف الراوي "كنا في الكشمة سابقاً قبل الانتقال إلى باغوز، ولم يكن لدي أي خيار، لا أعرف ما الذي سيحصل إلا أنني أعلم أنني الوحيد الذي ما زلت على قيد الحياة".

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