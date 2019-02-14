البرلمان المصري يصوت اليوم على تعديلات دستورية مثيرة للجدل

2019/02/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المصادر المصرية، أن البرلمان سيصوت اليوم، على التعديل المثير للجدل لبعض مواد دستور البلاد.ورفع رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال الجلسة العامة

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