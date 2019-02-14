اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد الدولية

2019/02/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي

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