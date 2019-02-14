مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة 5 و10 ملايين دينار للموظفين عن طريق الماستر كارد

2019/02/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من ثلاثة آلاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل الإجراءات القانونية كافة لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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