مقتل 4 إرهابيين وتدمير انفاقاً لداعش في نينوى

2019/02/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتلت عمليات نينوى اربعة إرهابيين ودمرت مجموعة من الانفاق التابعة

لتنظيم داعش الارهابي في المحافظة.

واوضح مركز الاعلام الامني في بيان ان قوة امنية مشتركة نفذت عملية

استباقية ناجحة في جبال شيخ يونس وباخيرة ، اسفرت عن تدمير تدمير

ثمانية انفاق وقتل أربعة دواعش فيما فجر ارهابي نفسه داخل احد

الانفاق بعد أن تمت محاصرته من قبل القوة المنفذة للواجب.

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