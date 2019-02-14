بالصورة .. اندلاع حريق كبير في منطقة عويريج الصناعية

2019/02/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني ، الخميس بأندلاع حريق كبير جنوبي العاصمة بغداد.

واوضح المصدر ان حريقاً كبيراً اندلع فجر اليوم داخل معمل البان في

منطقة عويريج الصناعية ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية

خسائر بشرية ، مبيناً ان فرق الدفاع المدني تكافحه حالياً دون ذكر

اسباب الحريق.

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