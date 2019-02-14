2019/02/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكن مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية, من إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة.وقال مصدر عسكري, إن “الجيش اليمني واللجان اليمنية أفشلوا محاولة تعرض لمرتزقة السعودية على مواقع الجيش واللجان جنوب قرية الشعب غرب حيس”.يذكر أن قوى العدوان واصلت خروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار بالحديدة حيث ارتكب طيران العدوان جريمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجاهدو اليمن يحبطون محاولة تسلل لمرتزقة السعودية في الحديدة alansaar.

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